Frisdrankfabrikant koopt Zoetermeerse producent van gedistilleerd en likeurtjes

Check voortaan eenvoudig in en uit met contactlo­ze betaalpas in tram en bus van HTM

Vervoerder HTM maakt het passagiers makkelijker om met tram of bus te reizen. Reizigers die reizen op saldo kunnen behalve met hun ov-chipkaart vanaf vandaag ook in- en uitchecken met de contactloze betaalpas of creditcard - ook op een mobiel.

18 oktober