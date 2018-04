Futuristisch afvallen in een 40 graden-cabine

VideoDe hal van de Slim Factory in Zoetermeer oogt meer als een ruimtestation dan een sportschool. Hier vind je geen loopbanden of standaard fietsen, maar grote rode en glazen cabines waarin leden vacuümfietsen of onder tropische temperaturen oefeningen uitvoeren. Sinds kort ook in groepslessen, want je moet wat overhebben voor het perfecte bikinilijf.

Tijdens de groepsles klimmen de vrouwen in hun eigen cabine en beginnen driftig met de benen te zwaaien. Eigenaresse Sandra is zich bewust van de hilariteit van de oefeningen. ,,Een groep vrouwen die op een rij in cabines op muziek sporten, ziet er een beetje gek uit. Mensen zijn er niet gewend aan. Het is natuurlijk ook nog relatief onbekend. Wat zonde is trouwens, want het is zo leuk om te doen."

De oefeningen mogen er dan grappig uit zien, ze zijn verschrikkelijk zwaar. In de glazen Slimcabine doe je liggende oefeningen, die op jou afgestemd zijn aan de hand van je figuuranalyse. De temperatuur in de cabine is tussen de 37 graden en 40 graden. Erg warm dus. Door gebruik te maken van de elastieken lussen en met de benen en armen oefeningen te doen, moet je afvallen op de gewenste plekken. ,,De ene vrouw wil buikvet verliezen en de billen behouden en de ander wil die juist kwijt."

Met zijn allen

,,Het is zo fijn dat je hier privacy hebt. In de sportschool voel ik me altijd zo bekeken", vertelt een van de sportende dames. Bij de Slimfactory sport één man, maar voor de rest is het een vrouwenfestijn. Naast het 'hete sporten', kan er ook vacuüm gefietst worden. Je fietst dan liggend, terwijl je hartslag binnen bepaalde waardes wordt gehouden voor een betere doorbloeding en vetverbranding. ,,De groepslessen zijn leuk omdat je elkaar motiveert", vertelt Sandra. ,,Je doet het met zijn allen en niet alleen. Dat is een goede stok achter de deur als je geen zin hebt."