‘Ga je nou een inwoner van Oosterheem vergelijken met Ridouan Taghi?’

Voorscheiden, nascheiden of niet scheiden?

S: ,,D66 is voor thuis scheiden. Nascheiden vergt eerst onderzoek.”

N: ,,Wij laten het als LHN over aan de kiezer.”

S: ,,In een ander debat liet Ward Meijroos namens LHN weten tégen het nieuwe afvalbeleid te zijn. Sprak hij voor zijn beurt?

N: ,,We hebben nog geen standpunt. Het is aan de kiezer en de nieuwe raad. We staan niet te springen om een diftar-systeem in te voeren, hebben een lichte voorkeur voor nascheiden en we willen dat rekening wordt gehouden met ouderen. Er is zo veel te kiezen. Dat doen wij na de raadsverkiezingen en het afvalreferendum van 16 maart.

S: ,,Je schuift wel veel voor je uit, Hilbrand.”