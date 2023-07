Gas- en waterlekkage in dezelfde straat

Skaters en ontwerper hekelen reparatie van skatepark in Leiden: ‘Totaal verprutst’

Skaters zijn niet te spreken over het resultaat van de onderhoudswerkzaamheden aan het skatepark in de Merenwijk in Leiden. Het park is sinds een week weer open nadat het enkele weken dicht ging voor onderhoud. Zo is het beton door de gemeente Leiden van een nieuwe coating voorzien.