Gas geven mag weer op A12 richting Gouda

Zoetermeer voorop in eis voor meer geld jeugdzorg: ‘Dit is een druppel op gloeiende plaat’

9:54 Zoetermeer dient vandaag samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg een motie in tegen het voorgestelde compensatiebedrag van het rijk voor de tekorten op de jeugdzorg waar veel gemeenten mee kampen. De toezegging zou voor Zoetermeer neerkomen op 2,8 miljoen euro in 2019 en 2,1 miljoen euro in 2020 en 2021, terwijl de gemeente per jaar een tekort van 14 miljoen euro moet zien te dichten.