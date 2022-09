Gaten vullen in het personeel? Tandheelkundig Centrum de Leyens draait overuren

Handjes Gezocht Horeca op Plein zucht onder personeels­nood: ‘Zo erg is het nog nooit geweest’

Eetcafé Cloos is maar een van de vele horecazaken op het Plein in Den Haag die op dit moment zitten te springen om parttime medewerkers. Dat kan in de bediening binnen zijn, achter de bar, op het terras of in de keuken. Zelfs glazenophalers zijn welkom. ,,Het gaat erom spannen”, zegt bedrijfsleider Lenart Fieret.

