Gedoemd De Voorde biedt stukken aan andere musea aan: ‘Vraag is wat er overblijft voor Zoetermeer’

Nu er definitief geen referendum komt over De Voorde is het écht over en uit voor het museum. De collectie valt nu uit elkaar. De Voorde is al begonnen met selecteren van stukken die Zoetermeer eigenlijk niet zouden mogen verlaten.

Afgelopen week mislukte een laatste poging van Zoetermeerder Peter Vergers en zijn actiecomité om via een referendum het stadsbestuur nog eens te laten nadenken over het besluit om de subsidie voor De Voorde te stoppen. Het nieuwe stadsbestuur vindt dat De Voorde te weinig bezoekers trekt en te veel geld kost. Vergers kwam niet tot de helft van het benodigde aantal steunbetuigingen.

Eigenaar

De Voorde is een geregistreerd museum en eigenaar van de collecties Zoetermeers Erfgoed en Populair Design, behalve van de stukken die het in bruikleen kreeg. De gemeente gaf jaarlijks een subsidie van ruim zeven ton, afgelopen jaar meer. Nu die geldbron opdroogt, is er geen geld meer om de collectie te bewaren, onderhouden en te presenteren. Dat leverde een een tumultueuze strijd op tussen stadsbestuur en museum over hoe het verder moet met de historische collectie. Volgens interim-directeur Van der Bunte is toegezegd dat de gemeente zich aan de Erfgoedwet zal houden. Het museum krijgt wat tijd om uit te zoeken wie eigenaar is van alle voorwerpen. Andere musea hebben daarna eerste keus en als die geen belangstelling hebben, kan een voorwerp worden verkocht of overgedragen, stelt hij.

,,De collectie zal dus toch uit elkaar vallen”, zegt Van der Bunte teleurgesteld. ,,Ik ben al bezig om te inventariseren welke stukken zo belangrijk zijn voor Zoetermeer dat we er zelf een plek voor proberen te zoeken. Er is al interesse van andere musea voor bijvoorbeeld schilderijen en oude voorwerpen. Ze kiezen natuurlijk de beste stukken er uit. Het is dus de vraag wat overblijft voor Zoetermeer”, zegt Van de Bunte. ,,Daarom ben ik begonnen met een lijst van voorwerpen die onlosmakelijk zijn verbonden met Zoetermeer om zelf daar een plek voor te zoeken.”

Volledig scherm Een deel van de collectie Populair Design van Museum De Voorde, veelal herkenbare producten uit de tijd dat Zoetermeer explosief groeide. © Peter Franken

Tegelijk met de beslissing om de subsidie te stoppen stelde het stadsbestuur ook 1,5 miljoen beschikbaar voor het opheffen van het museum. Of dat genoeg geld is, moet Van de Bunte nog zien. De interim-directeur is aan het berekenen hoeveel tijd en geld hij nodig heeft om de collecties te ontmantelen.

Geen traan

Fractievoorzitter Roel van der Vlies (Zó!) laat geen traan om De Voorde. ,,Hier ging jaarlijks zo’n berg geld naartoe terwijl er nauwelijks mensen kwamen. Een paar jaar geleden moesten we bibliotheken sluiten omdat we als gemeente geld tekort kwamen. Dát kan niet. Laten we het belang van de collectie van het museum niet overdrijven. Natuurlijk zitten er unieke en bijzondere voorwerpen tussen, maar het is niet zo dat we die nooit meer kunnen zien. Die komen mogelijk in een ander museum en kunnen we daar dan bekijken.”

D66 was juist steeds zeer kritisch op het voornemen van het stadsbestuur om de subsidie te beëindigen. Fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp: ,,Zoals het er nu naar uitziet betekent dit dat we binnenkort de enige grote stad zijn zonder museum. En dat terwijl inmiddels ook de organisatie van de vele geliefde evenementen in de stad in gevaar is gekomen door de opstelling van dit college. Hoe schril is het contrast met een stadsbestuur dat Zoetermeer zo graag als trotse New Town presenteert.”

Ondertussen is de gemeente bezig in kaart te brengen hoe het verder moet met het tentoonstellen van Zoetermeers erfgoed, het aanbieden van erfgoededucatie en wat dat kost.