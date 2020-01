Gedupeerde Liora sleept Shurgard voor de rechter: ‘Ik wil mijn verdriet en woede omzetten in strijdlust’

De Zoetermeerse Liora Snels legt zich er niet bij neer dat ze niet mag kijken of er nog wat over is van haar spullen op het terrein van de afgebrande loods van Shurgard. ,,Ik wil mijn verdriet en woede omzetten in strijdlust,” legt ze haar besluit uit. En ze is vastbesloten. ,,Ik wil écht voor elkaar krijgen om een momentje bij mijn spulletjes te zijn. Ik realiseer me elke dag met een schok op het moment dat ik iets wil pakken om even te gebruiken, dat object daar ook lag. Ik denk dat dit gevoel eerst nog veel vervelender wordt voor het pas kan afzwakken. Ik ben bang dat ik er jaren mee bezig blijf.”