Geen brood maar zak chips als ontbijt voor school: ‘Voor mensen met kleine beurs gemakkelijker’

In gezicht geschoten drillrap­per (17) is zijn leven niet zeker en krijgt extra beveili­ging bij zijn huis

De dreiging is nog niet voorbij voor de 17-jarige Delftenaar die vorige week in Zoetermeer in zijn hoofd werd geschoten. Hoewel hij nog zwaargewond in het ziekenhuis ligt, heeft de politie signalen dat belagers hem nog steeds in het vizier hebben.

9 juni