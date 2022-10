Geen plek voor laagste inkomens in groene nieuwe wijk? Corporaties en beleggers komen er niet uit

Fietsers definitief overdag geweerd uit Dorps­straat, winkel­straat wordt voetgan­gers­zo­ne

De Dorpsstraat wordt een voetgangerszone. Met dit besluit moet een eind komen aan jarenlange onzekerheid over het wel of niet fietsen in de Zoetermeerse winkelstraat. Overdag fietsen is permanent verboden.

