Geen spuit voor Zoetermeerse bomen: ‘Iepziekte heeft weinig invloed op straatbeeld’

Yke Visser werkt met Gullit en neemt zijn tips mee het veld op bij ARC: ‘Ziet dingen die je zelf niet ziet’

Yke Visser (26) speelt met zijn vrienden in het twaalfde van ARC en praat voor zijn werk met sterren als Ruud Gullit over voetbal. Hij is social media manager bij Ziggo Sport en is daarom aanwezig bij grote sportevenementen, zoals de Champions League-finale in juni.