Geen treinen en overlast voor verkeer naar A12

LHN wil ook nationale vlag in raadzaal

11:10 De Nederlandse vlag die onlangs in de Tweede Kamer is geplaatst, heeft ook de interesse van de Lijst Hilbrand Nawijn gewekt. De Zoetermeerse partij wil dat er ook een Nederlandse vlag wordt geplaatst in de raadzaal in Zoetermeer nadat het stadhuis is gerenoveerd.