Geen vrijspraak, maar celstraf voor Maikel de G. (18) die Cobra naar boa’s gooide

Haagse Harry Ook prins Harry proefde weleens van de zelfgebak­ken taarten van Kath Ryan (61)

Ze draagt een jurk vol Britse vlaggen, loopt met krukken uitgedost met diezelfde vlag. Op haar rode vest zitten tal van militaire badges. Haar bruine haren zijn bedekt met een hoed met daarop: The Cake Lady. De Britse Kath Ryan (61) is er elke editie van de Invictus Games bij om ‘haar jongens’ toe te juichen. Ook nu in Den Haag.

21 april