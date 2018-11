Gehandicapte Noud (9) maakt de reis van zijn leven

Even vragen aanNoud van den Berg uit Zoetermeer kwam door zuurstofgebrek zwaar gehandicapt ter wereld, waarna zijn moeder Froukje beloofde alles te doen om zijn leven zo waardevol mogelijk te maken. Veel is bereikt, mede dankzij de enorme veerkracht van Noud.

Vorig jaar voerde u actie om Noud aan een hulphond te helpen.

,,Daar kwamen alleen volwassenen voor in aanmerking, maar daar legde ik me niet bij neer. De hond is er gekomen. Hij signaleert epilepsie voordat de aanval komt. Dat werkt. Zodra het mis dreigt te gaan, slaat de hond daar op aan.’’

Gaat het nu beter dus?

,,Het gaat op en af. De afgelopen maanden lag Noud weer vaker in het ziekenhuis dan niet. Nu wacht hem een heup-operatie, omdat spastische spieren zijn heup uit de kom trekken.’’

Toch is hij ook weer veel in tv-programma’s geweest.

,,Noud is slim. Hij kan goed een verhaal vertellen en daar geniet hij van, waarschijnlijk juist omdat hij fysiek beperkt is. En hij ziet het als zijn missie om het leven ook makkelijker te maken voor anderen met een handicap.’’

In de sport toch vooral?

,,Hij wil dat loopwedstrijden ook voor gehandicapten toegankelijk zijn. Als het even kan, doet hij mee met zijn acerunner (een driewieler zonder pedalen en met een borststeun, red.). Toen hij dit jaar een ‘nee’ kreeg bij de City Pier City-loop, begon hij een actie. Het resultaat is dat er in 2019 een speciale categorie komt voor wie zich op wielen voortbeweegt.’’

Het hele gezin is inmiddels met vakantie naar Singapore. Kan hij dat wel aan?

,,Singapore heeft voor hem iets magisch, omdat mijn man daar veel is voor zijn werk. Noud had al jaren de wens om één keer te kunnen vliegen. En om door een stewardess te worden bediend. Dit is zijn kans.’’