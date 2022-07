Gemeente vliegt extra personeel in om wachttijden aan telefoon te verminderen

,,De wachttijden waren lang de afgelopen periode”, geeft wethouder Marijke van der Meer toe in beantwoording op schriftelijke vragen van Zoetermeer Vooruit. Door extra personeel in te schakelen is de wachttijd verminderd, maar zijn er volgens Van der Meer nog steeds momenten waarop het te druk is. ,,Normaliter kunnen we, op basis van het aantal bellers van de afgelopen jaren, goed de drukte voorspellen. Dit jaar is het aantal bellers veel hoger dan de voorspelling.”