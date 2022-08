Gemeente Zoetermeer: ‘Geen noodtoestand, hulp defensie in LangeLand niet aan de orde’

De inzet van defensiepersoneel om het Zoetermeerse ziekenhuis open te houden is volgens wethouder Ingeborg ter Laak ‘niet aan de orde’. Onlangs stelde VVD-raadslid Jeffrey van Gils hier schriftelijke vragen over. ,,Natuurlijk willen wij als college dat de spoedeisende hulp van het LangeLand Ziekenhuis open is. We willen dat deze tijdelijke situatie dan ook zo kort mogelijk duurt”, reageert Ter Laak.

Brandbrief

Ook opperde Van Gils om een brandbrief te sturen naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om op korte termijn alle benodigde middelen beschikbaar te stellen. ,,Het college bereidt - mede in opdracht van de raad - al een brandbrief voor over het nieuws van de mogelijke afbouw van de intensive care en geboortezorg”, antwoordt Ter Laak. ,,Het college is van mening dat een aparte brandbrief over de spoedeisende hulp afdoet aan de effectiviteit van het instrument. Ook zijn er meerdere Kamervragen over de kwestie gesteld en is er in de media veel aandacht voor geweest. Daarmee is het onderwerp duidelijk onder de aandacht gebracht van nationale beleidsmakers.”