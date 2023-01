Gemeente Zoetermeer komt met tijdelijk noodfonds van 2 miljoen euro in strijd tegen energiearmoede

hoe is het met? Van bassist bij Kayak tot staatsse­cre­ta­ris van Cultuur: Cees van Leeuwen is niet voor één gat te vangen

Cees van Leeuwen stond als bassist van Kayak met zijn naam op hetzelfde affiche als de band Queen. Kwam in de landelijke politiek terecht na een telefoontje van Pim Fortuyn. En werd als advocaat goeie maatjes met Anouk. ,,Het is in het leven een kwestie van kansen krijgen én van kansen grijpen.’’

