Gemeente Zoetermeer onderzoekt plannen voor nieuw hotel, tokkelbaan en indoor sneeuwspeeltuin

Geen zin in ‘boodschap­pen­stress’ vlak voor kerst? Bekijk hier of jouw supermarkt geopend is

Steeds meer supermarkten zijn open op eerste en tweede kerstdag. Dit jaar zijn klanten in bijna 70 procent van de supers welkom voor een boodschap tijdens de feestdagen. Zo ook in de regio Den Haag. In de hofstad zelf is zelfs 83 procent van alle winkels open: dat zijn er 69.

8:11