Gemeenteraad overwegend mannelijk, dan doet Zoetermeer het met 40 procent vrouw nog best goed

Dat is 40 procent van de raad, terwijl iets meer dan de helft van alle Zoetermeerders vrouw is. In Zoetermeer zitten nu op 23 van de 39 raadszetels mannen. Vergeleken met het gemiddelde in Nederland doet de stad het dan eigenlijk best aardig. Het merendeel van de raadsleden in Nederland zijn mannen, nog geen derde van de raadsleden is vrouw. In slechts zeven gemeenteraden zijn vrouwen in de meerderheid, becijferde stichting Stem op een Vrouw.