Gerard (91) is eindelijk weer samen met zijn vrouw Riet (87): ‘Hij was als een kind zo blij’

Het stel is al zeventig jaar getrouwd, maar moest noodgedwongen apart van elkaar wonen . ,,Riet zit al twee jaar in een verzorgingstehuis”, legt schoonzoon Frans Oranje uit. ,,Mijn vader kon vrijwel elke dag naar haar toe. Maar toen kwam corona en daarna brak hij zijn heup.”

Om het stel toch weer samen te brengen heeft WelThuis De Boomgaerd een extra bed voor Gerard in het appartement van Riet geplaatst. ,,Hij was in tranen, als een klein kind zo blij toen hij het hoorde. Ik denk dat door de media-aandacht het balletje is gaan rollen. Dit is de perfecte oplossing, een unieke situatie in dat tehuis.”