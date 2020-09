Gerard (91) na jaren toch herenigd met zijn vrouw Riet (87): ‘Als een kind zo blij’

De tranen sprongen in de ogen van Gerard Walther toen hij het goede nieuws hoorde. De 91-jarige Zoetermeerder wordt binnenkort herenigd met zijn vrouw Riet (87), met wie hij al zeventig jaar getrouwd is. Het stel woonde al jaren los van elkaar.

WelThuis De Boomgaerd plaatst een extra bed voor Gerard in het appartement van Riet. ,,Gerard was in tranen. Hij was als een klein kind zo blij toen hij het hoorde”, vertelt schoonzoon Frans Oranje. ,,Ik denk dat door de media-aandacht het balletje is gaan rollen. Dit is de perfecte oplossing, een unieke situatie in dat tehuis.”

Nadat Gerard zijn heup brak, verbleef hij in de Breeje Hendrick in Lekkerkerk. Later vandaag wordt echter zijn overplaatsing naar Zoetermeer bevestigd, na een definitief akkoord van Gerard. ,,Naar verwachting kan hij volgende week al bij Riet op de kamer slapen. Hij kan niet wachten. Hoe eerder, hoe beter.”

Vissen

De Boomgaerd is eigenlijk een gesloten verpleeghuis voor mensen met Alzheimer. Doordat Gerard zijn scootmobiel mag houden, kan hij wél naar buiten. ,,Daardoor kan hij naar zijn wijk Meerzicht toe om met oude buurtbewoners een praatje te maken of even te gaan vissen. Het is voor hem heel fijn om terug in Zoetermeer te zijn. In de Breeje Hendrick kon hij niet eens meepraten over het dorp Lekkerkerk. In De Boomgaerd kent hij het personeel en veel bezoekers al. Hij voelt zich daar thuis.”

,,Hopelijk kan het geval met mijn schoonouders een voorbeeld zijn voor anderen”, zegt Oranje. ,,Ik weet zeker dat er meer mensen zijn met dit probleem, maar er is soms meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. Anderen moeten ook daarvoor knokken. Hopelijk gaan ook andere verpleeghuizen hun mindset veranderen. Ouderen die zo lang bij elkaar zijn, kun je gewoon niet uit elkaar houden.”

Volledig scherm Gerard (91) en Riet (87) Walther worden binnenkort weer met elkaar herenigd. © Privéfoto

