Gerard en Riet Walther na 70 jaar huwelijk uit elkaar geplaatst: ‘Hoe kunnen ze dit doen?’

‘Het leven heeft geen zin meer zonder Riet.’ Met pijn in zijn ogen herhaalt Frans Oranje (67) de woorden van zijn schoonvader Gerard. ,,Het is heel hard om te horen dat hij zich afvraagt wat hij hier nog doet als hij niet met zijn vrouw kan zijn.” Gerard verblijft sinds een week in verzorgingshuis De Breeje Hendrick in Lekkerkerk, terwijl zijn vrouw al drie jaar in De Boomgaerd in Zoetermeer woont, dat speciaal voor ouderen met dementie is. ,,Hij ligt er nachten van wakker.”