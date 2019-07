Gerard werkte in de zorg, kwam op straat te staan en wordt nu schoenhersteller: Ik houd van afwisseling

Gerard de Kluyver heeft weer werk om handen. De 56-jarige Hagenaar is een van de 107 langdurig werklozen die dankzij het Zoetermeerse AmbachtNederland worden omgeschoold. Sinds kort is de minimumleeftijd voor een opleiding van 50 naar 40 jaar verlaagd.



Via de Ambachtsacademie worden langdurig werklozen in heel Nederland omgeschoold voor ambachtelijk werk, zoals glazenier, kledingreparateur en schoenmaker, de richting waarvoor De Kluyver koos. De Hagenaar werkte in de gehandicaptenzorg en in een natuurvoedingsmiddelenwinkel, maar vertrok daar na een conflict.



,,In eerste instantie ging ik solliciteren in de branche waar ik bekend was, maar ze zaten daar niet te wachten op iemand van boven de vijftig. Ik kon alleen op invalbasis tekenen, maar daar kan ik natuurlijk niet van rondkomen.’’