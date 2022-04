Gerda (75) en Herman (70) stoppen na 11 jaar als brandweerambassadeurs: dit zijn hun tips

Haagse Harry Waar prins Harry en Meghan Markle gaan, gaan de fotografen

Bij de Amerikaanse ambassade, over een gele loper. Of met een brede grijns hangend uit een jeep tijdens een race in het Zuiderpark. En dat allemaal in Den Haag. De eerste paar dagen in het Haagse, lijken de Britse prins Harry te bevallen.

19 april