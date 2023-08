Brand bij Dutch Water Dreams legt beachhouse in de as op ‘lastig moment’

Even werd woensdagavond gevreesd dat het oude Dutch Water Dreams compleet in brand stond, maar het was ‘slechts’ het beachhouse. Deze brand zet wel druk achter de gesprekken over de toekomst van het al jaren leegstaande pand, zegt hoofdhuurder Rakesh Jagai.