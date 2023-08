indebuurt.nl Een dakterras, een lift in huis en volledig gemeubi­leerd: dit Haagse apparte­ment is een echte Fundaparel

Geen zin om met meubels te sjouwen, maar wil je wel graag verhuizen? Dit is je kans! Deze woning in het Statenkwartier is in 2021 helemaal gerenoveerd en is heel luxe. Zo is er een lift aanwezig die je vanaf de entreehal van het gebouw afzet in jouw woning, er is een groot dakterras en misschien nog wel het allerfijnst: het appartement wordt gemeubileerd verkocht.