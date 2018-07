Gevangenis voor 9 ton verbouwd en alsnog dicht

Gezin dumpt ziek konijn in Balijbos: 'We geven het terug aan de natuur'

17 juli De Dierenambulance Den Haag is op zoek naar de eigenaars van een konijn dat gisteravond is achtergelaten in het Balijbos bij Zoetermeer. Het dier zou wekenlang verwaarloosd zijn, waardoor de dierenarts het moest laten inslapen.