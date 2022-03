Geweergranaat gevonden in personenauto Schiebroekstraat

Aan de Schiebroekstraat in Zoetermeer is zaterdagochtend een man aangehouden die voor onrust zorgde. Naar verluidt liep hij in de straat op ramen en deuren te bonken en was hij in het bezit van een bijl. In zijn auto is een geweergranaat gevonden.