Gewelddadige beroving in Zoetermeer: Moncler-jas en Louis Vuitton-tas van 19-jarige gestolen

Met video Freerunnen als je in de 80 bent? ‘Je lichaam kan op hoge leeftijd meer aan dan je denkt’

Freerunnen als je in de 80 bent? Waarom niet? Voor het eerst in Nederland startte een zesweekse cursus freerunnen voor 65-plussers, máár een salto, flikflak of arabier zat er niet in.

20 november