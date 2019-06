Gewonde door schietincident in woning Smetanarode, twee mensen opgepakt

Twee mannen op roverspad in hotel Zoetermeer

19:24 Twee mannen hebben op slinkse wijze de handtas van een toerist in het NH Hotel in Zoetermeer weten te stelen. Het was niet de eerste keer dat de twee op roverspad gingen. De politie verspreidde vandaag haarscherpe beelden van de mannen, in de hoop voor eens en voor altijd een einde te maken aan hun praktijken.