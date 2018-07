Zomerstop Surfband: Hoe dichter bij Schevenin­gen hoe beter

21 juli Bob Verweij is overdag arts op de spoedeisende hulp. ’s Nachts is hij de frontman van Hete Kolen. Een band die bestaat uit kitesurfers die op Scheveningen wonen of graag zouden willen wonen. Zee, wind en strand zijn thema’s in het leven van de mannen, waarvan de meesten dokter zijn of ondernemer.