Gezin dumpt ziek konijn in Balijbos: 'We geven het terug aan de natuur'

Een gezin met vier kinderen werd op heterdaad betrapt door voorbijgangster Sandra Posthuma toen zij het dier in het bos loslieten. ,,Te triest voor woorden'', noemt ze het. ,,Ze lieten het beestje los op een druk pad waar heel veel mensen hun hond uitlaten. Dus een hond met een sterk jachtinstinct had het zo kunnen grijpen.'' Ze liep hen vervolgens achterna om er wat van te zeggen. ,,Ik zei: als je op vakantie gaat, dan moet je je huisdier gewoon naar de kinderboerderij brengen, niet naar het bos.'' Gezinsleden gaven echter toe dat het konijn ziek was en dat ze het 'teruggaven aan de natuur'. Zij liepen vervolgens weg, terwijl Sandra bij het konijn bleef en de dierenambulance belde. Na aankomst merkte een medewerker op dat het dier een gezwel aan de kaak had, wat duidde op verwaarlozing.

Goed gesprek

,,Een goed gesprek met de ouders is wel op zijn plaats'', stelt de Dierenambulance daarom in een bericht op Facebook. ,,Het is voor het konijn verschrikkelijk, maar ook voor de kinderen is het geen goed voorbeeld hoe je met dieren om hoort te gaan.''



Sandra is het hiermee eens. ,,Ik hoop dat het een heel ernstig leermoment was voor de kinderen. Zo ga je niet om met dieren. Je neemt je verantwoordelijkheid voor je huisdier, van het begin tot het eind.''



Tips over de identiteit van de eigenaars kunnen naar info@dierenambulancedenhaag.nl



