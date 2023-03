Gezocht: de grootste magnolia boom van Zoetermeer

indebuurt.nlLangzaam komen de dikke knoppen van de magnolia bomen in Zoetermeer tot bloei. Een prachtig gezicht al die roze en witte bloemen! Door de hele stad zien we de bomen in de wijken staan, de een nog groter en voller dan de ander. Vandaar dat we op zoek zijn naar de opvallendste exemplaren.

Aan de bloeiende magnolia en kersenbomen in de stad kunnen we zien dat de lente gaat beginnen. Vooral in de wat oudere wijken zoals het Dorp, Buytenwegh-De Leyens en Meerzicht komen we onderweg grote magnoliabomen tegen. In de jongere wijken als Oosterheem en Noordhove zien we de kleinere varianten in de tuinen staan.

Waar staat de grootste magnolia

Sommige magnolia bomen zijn zo groot dat we ons afvroegen welke bomenbezitter in Zoetermeer de grootste heeft staan. Dat kan in de hoogte maar ook in de breedte zijn. Of misschien heb jij wel zo’n bijzonder vol exemplaar, dat je ons dat ook wilt laten weten.

Stuur daarom een foto van jouw magnolia boom naar onze redactie via zoetermeer@indebuurt.nl. Naast dat we een foto-overzicht maken met de mooiste, bloeiende magnolia bomen, laten we ook weten wie de winnaar is van het grootste exemplaar, inclusief verzorgingstips van de eigenaar. Je kunt je foto insturen tot en met donderdag 30 maart. Succes!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zoetermeer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!