GGD: Zoetermeerse docent heeft geen mazelen

GGD Haaglanden heeft de docent en de school zojuist op de hoogte gesteld van de uitslag van een laboratoriumtest. Daarmee onderzocht de regionale gezondheidsdienst of de verdenking van een arts dat de leerkracht van de Zoetermeerse middelbare school de uiterst besmettelijke ziekte onder de leden had, klopte.

Aan welke aandoening de docent wel lijdt, is niet onderzocht. ,,Daarvoor zal hij zich moeten melden bij zijn eigen huisarts", stelt een woordvoerder van de GGD Haaglanden.

Brief

De zieke leraar ging afgelopen weekend naar de dienstdoende weekendarts die de diagnose mazelen stelde. Hij adviseerde de leraar om zijn school onmiddellijk op de hoogte te stellen. De school lichtte vervolgens nog zondagavond per brief alle ouders en leerlingen in over het mazelengeval.

Uit die brief bleek al dat de school zich geen grote zorgen maakte. ‘We gaan ervan uit dat nagenoeg iedere leerling en collega van onze school is gevaccineerd. Ter geruststelling: ieder die is ingeënt, is beschermd en zal geen mazelen krijgen. Geplande activiteiten gaan gewoon door’, schreef ONC Parkdreef-directeur Mariet van Goch. Uit privacyoverwegingen wil ze niets zeggen over de identiteit van de docent.

Twijfel

De GGD twijfelde echter meteen aan de diagnose, gezien de klachten van de patiënt. Ook benadrukte de gezondheidsdienst dat de mazelen niet waren vastgesteld. ,,Een huisarts kan ook een diagnose stellen. Dat is een verdenking, want pas na laboratoriumonderzoek staat vast dat het mazelen is. Wat ons betreft is er na het kennis nemen van de klachten slechts sprake van een lichte verdenking”, zei een woordvoerder van de GGD Haaglanden.

De GGD stelde ook dat de school juist heeft gehandeld door ouders en leerlingen in te lichten, omdat dat het advies van de arts was. Doorgaans gaan pas alle alarmbellen af als de ziekte na een laboratoriumonderzoek is bevestigd.

Met de diagnose van de weekendarts leek na de mazelenuitbraak in Den Haag, het virus ook in Zoetermeer op te duiken. Ondanks dat meer dan 95 procent Zoetermeerse kinderen is ingeënt tegen mazelen. Uit de RIVM-cijfers van 2018 blijkt namelijk dat 95,7 procent van de Zoetermeerse kinderen op tweejarige leeftijd ingeënt is tegen de mazelen. Voor zover de directeur kan zeggen worden er daarom ook geen kinderen door ouders thuis gehouden.

Druppeltjes vocht