Gratis rondspringen bij Bounce Valley? Dat kan op deze manier!

Dure tijd Gratis kijken welke sport jij het leukst vindt met de Go Go Den Haag strippen­kaart

Wil je graag sporten maar niet meteen vastzitten aan een duur jaarabonnement? In een paar wijken in Den Haag kunnen bewoners ontdekken welke activiteit bij hen past. Gratis, met de Go Go Den Haag strippenkaart. Handig in deze dure tijden.

7 juni