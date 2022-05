Gratis voorstelling over rouwen en afscheid nemen bij Crematorium Meerbloemhof

Gratis parkeer­plek voor dagje Schevenin­gen lijkt nu echt verleden tijd

Lange files van wanhopige automobilisten in bloedhete auto’s met schreeuwende kinderen op de achterbank. Laten we eerlijk zijn, op een zomerse dag met de auto naar Scheveningen gaan is niet het allerbeste idee. Helemaal niet als je er tot overmaat van ramp honderden meters voor het strand achter komt dat er geen parkeerplekje meer te vinden is. Dan heb je nog de slimmeriken die gratis langs de route proberen te parkeren, maar ook zij komen deze zomer bedrogen uit.

