Groep boerendemonstranten die in Bleiswijk is aangehouden weer op vrije voeten

De demonstranten werden woensdag op last van de burgemeester opgepakt nadat ze geen gehoor hadden gegeven aan de oproep van de politie om te vertrekken. Ook de ME (Mobiele Eenheid) was daarbij ingezet. De tractoren die het terrein blokkeerden zijn naar een andere locatie gebracht en “kunnen op een later moment worden opgehaald”, aldus de politie.

Hooibalen

Ook staken zij woensdagavond langs rijksweg A12 ter hoogte van Bleiswijk hooibalen in brand en hingen zij een spandoek op met de tekst ‘Jouke moet vrij’, verwijzend naar de 16-jarige Jouke uit Akkrum die dinsdagavond bij het boerenprotest in Heerenveen werd aangehouden nadat zijn trekker door de politie was beschoten. De politie loste daar waarschuwingsschoten en schoot gericht omdat er een ‘dreigende situatie’ was ontstaan. Hierbij werd de trekker waar de jongen in zat geraakt.