Groep jongeren dringt ONC Parkdreef binnen tijdens schoolfeest, docenten werken ze snel naar buiten

Verkiezingskoorts Ron Jenner hekelt ‘poppenkast’ in Zoetermeer­se politiek: ‘Ze doen het voor zichzelf’

Op straat kijken sommigen hem niet meer aan of ze lopen met een grote boog om hem heen. Hij zit in de lokale politiek en dat is even wennen voor Ron Jenner, oud-fotograaf van deze krant. Hij sloot zich onlangs aan bij de nieuwe partij GOED.

10 maart