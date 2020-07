Groep wielerfanaten maakt plannen voor ‘Col du Zoetermeer’: 70 meter omhoog zwoegen

Wielerbond KNWU is enthousiast, de gemeente zegt geen nee en ook een eerste gesprek met SnowWorld was positief. Wateringer Arjen Koene, Voorburger Ruud Stemerdink en Haarlemmer Steven Hauwaerts durven nu met hun wilde, maar volgens hen haalbare plan ‘Fietsklim Zoetermeer’ naar buiten te treden. Zoetermeer ligt centraal in de Randstad en de verlengde baan van SnowWorld steekt daar een flink eind de lucht in. Ze willen via een constructie rond SnowWorld een sterk hellend fietspad bouwen. Als het lukt, kunnen wielrenners straks zwoegend omhoog, iets drinken in de Skybar en dan natuurlijk weer naar beneden suizen.