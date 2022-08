Groot onderzoek naar twee gevonden lichamen in Zoetermeer, slachtoffers zijn mogelijk moeder en zoon

met videoDe politie heeft zaterdagmiddag twee overleden personen gevonden in een woning aan het Kramerplan in Zoetermeer. Rechercheurs hebben de hele avond en nacht onderzoek gedaan in en rondom de woning. De twee slachtoffers zouden een moeder en een zoon zijn en hebben mogelijk een link met een dodelijke aanrijding in Lekkerkerk zaterdagmiddag, al kan de politie dat niet bevestigen.

De twee overleden personen zijn volgens de politie zaterdag rond 17.00 uur gevonden in de wijk Noordhove. Buren zeggen echter dat ze al eerder op de dag zijn overleden. De politie zou al de hele middag onderzoek doen naar de doodsoorzaken. Buurtbewoners hoorden eerder op de middag hard geschreeuw uit de woning komen, waarna zij de politie hebben ingeschakeld.

Volgens De Telegraaf hebben de twee overleden personen mogelijk een link met de dodelijke aanrijding van zaterdagmiddag in Lekkerkerk. Bronnen rond het opsporingsonderzoek zeggen tegen de krant dat het slachtoffer daarvan een 72-jarige man is en dat de doden in de Zoetermeerse woning zijn vrouw van begin 70 en zijn zoon van begin 30 zijn. De politie kan dat zondagochtend niet bevestigen.

De politie heeft vanmiddag twee overleden personen aangetroffen in een woning aan het Kramerplan.

Via de verongelukte vader zou de politie bij de woning in Zoetermeer zijn gekomen, waar de vondst van de twee lichamen werd gedaan. ,,Op dit moment kunnen we daar nog geen uitspraken over doen”, zegt een woordvoerder van de politie daarover. ,,De recherche is de hele nacht bezig geweest met het onderzoek bij de woning en de resultaten daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.”

‘Lieve buur’

De straat was zaterdagavond grotendeels afgezet met politielint en zwarte schermen. De recherche en de Forensische Opsporing deden de hele avond en nacht onderzoek in de woning. Een buurvrouw vertelde dat een van de slachtoffers van het mogelijke familiedrama, John, ‘een lieve buur’ was. Bijna iedereen kende hem.

Hij viel volgens haar op in de buurt, omdat hij ervan hield om op hakken en in vrouwenkleding rond te lopen. ,,Ik zag hem vanmorgen nog lopen met zijn zoon. Ze lieten de hondjes uit.’’ Wat er daarna precies is gebeurd, weet niemand. Een van de buren zou geschreeuw hebben gehoord in de woning.

Zaterdagmiddag werd de buurt opgeschrikt door hard geschreeuw uit een woning aan het Kramerplan in Zoetermeer.

Erg aangedaan

Toen deze daarna geen contact meer kon krijgen met John, zou hij de politie hebben gebeld. De dood van hun buurman heeft tot een schok geleid in de buurt. Zijn directe buren zijn erg aangedaan door het drama, vertellen omstanders.

Het onderzoek in en rond de woning is tot diep in de nacht doorgegaan. Zondagochtend omstreeks 05.00 uur pakte de politie haar spullen in. Medewerkers van Forensische Opsporing en andere rechercheurs hebben sporen in de woning veiliggesteld. De lichamen van de twee personen zijn geborgen.

