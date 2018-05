Grote verslagenheid bij Zoetermeerse club na fatale duik Grevelingen

Een van de slachtoffers is een man uit Zoetermeer, weet eigenaar Rob Dekker van duikschool en -winkel Dive Post, waar het duikteam zijn thuishonk heeft. De man dook met een ander lid van de Zoetermeerse duikschool en beiden waren zeer ervaren. Dekker: ,,Dit is een klap, de club raakt twee goede vrienden kwijt. Gisteravond hebben we al als team met elkaar kunnen praten bij onze wekelijkse oefenavond in een zwembad. Er heerst grote verslagenheid.''



De duikschoolhouder begrijpt niet wat er mis is gegaan in het water van de Grevelingen. ,,Het is heel bijzonder dat twee zulke ervaren duikers dit overkomt. Een van hen is een duikinstructeur die al jaren duikt, over de hele wereld. Hij is ook wel vaker in de Grevelingen geweest, hij kent het daar. Het zijn beide ervaren jongens en je duikt altijd met z'n tweeën. Ik hoop dat uit onderzoek duidelijk wordt wat er is gebeurd, zodat we er van kunnen leren.''