Hagenaar komt zelf met alternatieve plannen voor kerkgebouw

Met haar kleinzoon in de kinderwagen komt een buurtbewoonster de Jeruzalemkerk in de Vruchtenbuurt binnenlopen. In het midden van de kerk blijft ze staan. Ze kijkt omhoog. Haar blik glijdt van de gloednieuwe dakramen via de authentieke glas-in-lood ruiten en de vide naar de bar. Met haar hand wrijft ze over het houten blad. ,,Prachtig", zegt ze tegen niemand in het bijzonder. Dan, tegen de medewerker achter de bar: ,,Ik ga meteen mijn dochter bellen, die wil hier vast in de bediening werken.''