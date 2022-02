Haken saai, oubollig en een vrouwending? Welnee, Robin (29) maakt haakboek: ‘Het is óók voor mannen’

Demonstra­tie van 25 jaar geleden laat Yvo (52) niet los: hij debuteert nu als soort Dan Brown met thriller

In 1999 kwam Yvo Kühling met zijn auto vast te staan in een demonstratie van pro-Koerdische betogers. Ongewild en onverwacht leidde die gebeurtenis tot een wending in zijn leven en loopbaan. Hij schreef er een boek over waarmee hij als een Nederlandse Dan Brown op 52-jarige leeftijd zijn schrijversdebuut maakt.

2 februari