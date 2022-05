Half jaar lang maatregelen in Buytenwegh, Meerzicht en Driemanspolder: ‘Dit pikken we niet’

Schietpar­tij­en, explosie­ven en kogelgaten in Zoetermeer? Huh, daar gebeurt toch nooit wat?

Tot twee keer toe gaat het in drie dagen tijd flink mis in het normaal gesproken vrij rustige Zoetermeer. Het is zeer onrustig in de wijk Buytenwegh, waar schoten en explosies klonken.

21 mei