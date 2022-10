Halloweenfestival na twee jaar terug in Zoetermeer: 200 figuranten jagen bezoekers stuipen op het lijf

Liefhebbers kunnen na twee jaar geduld hebben weer griezelen in de zelfbenoemde Halloweenstad van Nederland. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober wordt het festival in het Stadshart weer gehouden.

Markt

Dit jaar is er voor het eerst een speciale Halloweenmarkt. Op vrijdag 28 oktober (van 16.00 tot 21.30) veranderen het Marktplein en het Marseillepad in een markt met lekkernijen, kleding, sieraden, speelgoed, woonaccessoires en goodies in thema. Ook nieuw is de modeshow voor kinderen, naast de Trick or Treat langs de winkels in het Stadshart en de Dorpsstraat.