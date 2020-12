Handhavers helpen stel dat al maanden in auto woont bij Noord Aa: ‘Zoiets maken we niet dagelijks mee’

Beslagen autoramen verraadden dat er al langere tijd iemand in de auto verbleef. De Zoetermeerse handhavers Martin en Murat gingen er direct op af. ,,Uit veiligheidsoverwegingen gaan wij altijd even kijken bij een voertuig met beslagen ramen. Is het een noodhulpsituatie? Bijvoorbeeld een vrouw die aan het bevallen is of is er sprake van onvrijwillige seksuele handelingen?” legt collega-handhaver Dewi uit.

In de auto troffen de boa’s een Nederlandse man met zijn Marokkaanse vriendin aan. Zij gaven aan uit een zeer moeilijke situatie te komen. ,,Ze hadden een rottijd achter de rug. De man was door een knieblessure zijn goedbetaalde baan verloren. Hierdoor maakte hij verkeerde keuzes in het leven. Zo zijn zij uiteindelijk ook hun huis kwijtgeraakt. Ze konden een tijdje bij vrienden logeren, maar dat hield op een gegeven moment op.”

,,Mijn collega’s zaten er echt mee in hun maag. Zoiets maken we niet dagelijks mee. Ze wilden niet dat het tweetal op deze manier de feestdagen zou doorbrengen. Iedereen hoort weleens verhalen over mensen die het moeilijk hebben, maar het van zo dichtbij meemaken is wel wat anders.”

Crisisopvang

Door corona was het voor de handhavers moeilijk om voor de daklozen een plek te vinden bij een opvangcentrum. ,,Nieuwe mensen worden vanwege de kans op besmettingen niet meer binnengelaten of komen op een wachtlijst te staan. Bij de crisisopvang is het toch gelukt. Daar krijgen zij tot 18 januari onderdak, inclusief ontbijt en avondeten. Toen zij dat hoorden, hebben ze met z’n vieren gehuild van blijdschap.” Om diezelfde avond iets te kunnen eten, hebben de handhavers zelfs uit eigen zak een geldbedrag meegegeven. Ook hebben zij het stel afgezet bij het StayOkay-hotel in Den Haag, waar daklozen tijdelijk kunnen verblijven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.