Handhavers smeken om wapenstok na mishandeling: ‘Ze hebben deze coronaklus te snel gekregen’

De schrik zit er goed in bij de handhavers die dit weekend gewond zijn geraakt in de Rockanjestraat in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. ,,Collega’s zagen jongeren die zich niet aan de coronaregels hielden”, vertelt een woordvoerder van Team Handhaving. ,,Hen werd gevraagd om uit elkaar te gaan, maar daar gaven ze geen gehoor aan. Besloten werd de jongeren aan te houden, maar daarop probeerden ze te ontkomen.” Twee handhavers raakten daarbij gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden.