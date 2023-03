Handhavers stomverbaasd: opeens is bekende schimmelbak weer verdwenen van zijn plek

Coppie Koffie nodigt mensen uit hun verhaal te doen: ‘Klagen mag, maar alleen praatje maken is ook goed’

Hangjongeren die voor problemen zorgen, afval dat blijft liggen, maar ook bekeuringen die niet worden gegeven. Het is zomaar een greep uit de opbrengst van een middagje touren met het elektrische karretje van ‘Coppie Koffie’. Al is het geen voorwaarde om je met een klacht te melden. ,,Alleen een praatje maken is óók goed.”