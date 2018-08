'Hannie was volksvertegenwoordiger in hart en nieren'

Oproep Bijzondere herinne­ring aan docent van middelbare school

31 juli Ach die middelbareschooltijd in Zoetermeer; met al die lieve, wijze of gezag uitstralende docenten die u over hun vak wilden vertellen. Engels, biologie en misschien wel wiskunde. Heeft u een bijzondere herinnering aan een docent van uw middelbare school, of misschien zelfs wel aan de leraar van de lagere school?