Hardcore wordt verdreven uit Zoetermeer

'Horeca is het eens met strengere regelge­ving'

15:44 Het merendeel van de ondernemers in Zoetermeer is volgens burgemeester Aptroot voorstander van het idee om met een exploitatievergunning te gaan werken. Zonder zo'n vergunning mag een ondernemer straks geen horecazaak beginnen in de stad en hiermee kan een zaak voor onbepaalde tijd of zelfs definitief worden gesloten als er sprake is van overlast.